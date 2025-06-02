Экс-президент Польши возмущен итогами выборов: демократия в стране потерпела крах

Бывший президент Польши, лидер "Солидарности" Лех Валенса, комментируя победу Кароля Навроцкого на президентских выборах, заявил о "крахе демократии" в стране.

Об этом Валенса написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По итогам выборов он объявил, что уходит "во внутреннее изгнание", а также добавил, что "ради своего психического здоровья" прекращает читать о том, что происходит в Польше, и комментировать текущие события.

"Демократия в Польше потерпела крах 1 июня 2025 года. Не потому, что нет свободных выборов. Не потому, что половина общества имеет правые и консервативные взгляды", – написал Валенса.

Он добавил, что демократия базируется на таких ценностях, как честность, правда, порядочность, уважение.

Вместо этого, по его словам, "половина польского общества впервые в истории выбрала президента, который является сутенером, сводником, альфонсом, мошенником, ростовщиком, лжецом и наркоманом с большой поддержкой католической церкви, которая якобы проповедует евангельские ценности".

Валенса подчеркнул, что Навроцкий – не его президент и никогда им не будет.

Он также считает, что из-за такого результата выборов в Польше "продолжит процветать беззаконие", и в итоге страна "без войны станет русской землей".

"Польша – моя родина, но это больше не моя страна. А пока что я отправляюсь во внутреннюю эмиграцию в мир природы, музыки и книг. Я должен заботиться о себе сам. Прощай, Польша", – резюмировал Валенса.

По итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, Навроцкий набрал 50,89% голосов, а его соперник Рафал Тшасковский – 49,11%.

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