Зеленський розповів прем'єру Фінляндії про проєкт "Лінія дронів"

Президент Володимир Зеленський провів у Вільнюсі двосторонню зустріч з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Під час зустрічі вони обговорили оборонну підтримку України, співпрацю в межах коаліції укриттів та членство в ЄС.

"Найголовніше – інвестиції в українське виробництво зброї та співвиробництво. Розповів про наш проєкт "Лінія дронів", що вже довів свою ефективність. Обговорили, як можна масштабувати", – розповів Зеленський.

Також він розповів фінському прем'єру про очікування від зустрічі з російською делегацією, що проходить у Стамбулі.

"Очікуємо від сьогоднішньої зустрічі в Стамбулі реального результату: припинення вогню, обміну полоненими, повернення дітей і зустрічі на рівні лідерів", – наголосив президент.

Навесні цього року у Збройних силах України розпочався масштабний проєкт "Лінія дронів", ініційований президентом. Його мета – розвиток найкращих підрозділів безпілотних систем та масштабування їхнього бойового досвіду у Силах оборони.

Проєкт передбачає створення мережі спеціалізованих частин, які отримають сучасне оснащення, необхідні ресурси та фахівців.

Зеленський у Вільнюсі бере участь у саміті "Бухарестської дев’ятки".

Під час саміту він розповів колегам, що операція Служби безпеки України "Павутина" продемонструвала, що Україна здатна до ефективних тактичних рішень у війні з РФ і здатна завдавати ворогу відчутних втрат, які змушують його задуматись про дипломатію.