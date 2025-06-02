Зеленский рассказал премьеру Финляндии о проекте "Линия дронов"

Президент Владимир Зеленский провел в Вильнюсе двустороннюю встречу с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Во время встречи они обсудили оборонную поддержку Украины, сотрудничество в рамках коалиции укрытий и членство в ЕС.

"Самое главное – инвестиции в украинское производство оружия и совместное производство. Рассказал о нашем проекте "Линия дронов", который уже доказал свою эффективность. Обсудили, как можно его масштабировать", – рассказал Зеленский.

Также он рассказал финскому премьеру об ожиданиях от встречи с российской делегацией, которая проходит в Стамбуле.

"Ожидаем от сегодняшней встречи в Стамбуле реального результата: прекращения огня, обмена пленными, возвращения детей и встречи на уровне лидеров", – подчеркнул президент.

Весной этого года в Вооруженных силах Украины начался масштабный проект "Линия дронов", инициированный президентом. Его цель – развитие лучших подразделений беспилотных систем и масштабирование их боевого опыта в Силах обороны.

Проект предусматривает создание сети специализированных частей, которые получат современное оснащение, необходимые ресурсы и специалистов.

Зеленский в Вильнюсе участвует в саммите "Бухарестской девятки".

Во время саммита он рассказал коллегам, что операция Службы безопасности Украины "Паутина" продемонстрировала, что Украина способна к эффективным тактическим решениям в войне с РФ и способна наносить врагу ощутимые потери, которые заставляют его задуматься о дипломатии.