Глава Бундестага раскритиковала Мерца за плохую посещаемость со стороны министров

Президент Бундестага Юлия Клекнер раскритиковала своего однопартийца, канцлера Фридриха Мерца за пропуски федеральными министрами заседаний парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Председатель Бундестага в письме в канцелярию сетует на то, что министры правительства Мерца слишком часто отсутствуют на заседаниях парламентского органа.

"В первые недели новой законодательной сессии я с беспокойством констатирую, что правительственная скамья на пленарных заседаниях иногда бывает пустой", – отметила она.

Клекнер подчеркивает, что "надлежащее и постоянное присутствие правительства" на заседаниях Бундестага является "чрезвычайно важным" для дискуссии и конструктивного сотрудничества обеих ветвей власти.

"Поэтому я должна попросить принять соответствующие меры, чтобы обеспечить постоянное и эффективное представительство федерального правительства на заседаниях Бундестага", – подчеркивает спикер.

Как отмечает Bild, Юлию Клекнер и Фридриха Мерца связывают длительные рабочие отношения. Именно Мерц выдвинул ее на пост председателя Бундестага.

В мае сообщалось, что депутат Бундестага Марсель Бауэр от Левой партии был вынужден дважды покинуть сессионный зал из-за того, что носил берет.