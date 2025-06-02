У Франції 25 осіб, включно з шістьма неповнолітніми, звинуватили у спробах викрадення людей, пов’язаних з криптовалютним бізнесом.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує The Guardian.

18 осіб, за даними прокуратури, було поміщено в попереднє ув’язнення, троє запросили відкладене слухання, ще четверо перебувають під судовим контролем. Підозрювані мають вік від 16 до 23 років.

Розслідування зосереджене на спробі викрадення, що сталася 13 травня в центрі Парижа. Тоді нападники намагалися викрасти доньку та онука генерального директора криптовалютної компанії Paymium П’єра Нуаза.

Напад стався серед білого дня в 11-му окрузі французької столиці. Відео з місця події, оприлюднене в соцмережах, зафіксувало, як четверо в масках атакували сім’ю. Усі троє – донька, зять та дитина – отримали легкі поранення й були госпіталізовані.

За даними прокуратури, слідство охоплює також попередню, невдалу спробу викрадення цієї ж сім’ї 12 травня, а також зірвану спробу поблизу міста Нант 27 травня.

Саме під час розслідування паризького нападу поліція виявила сліди нового злочинного задуму в Нанті.

Більшість затриманих народилися у Франції, решта – в Сенегалі, Анголі та Росії. Серед них – як виконавці, так і особи, підозрювані в організації логістики викрадень.

Адвокати деяких підозрюваних наголосили на їхньому юному віці та вразливості. Один із них заявив, що його 18-річний клієнт "був лише гвинтиком у злочинній машині" та "глибоко шкодує".

Серія атак на криптовалютних підприємців розпочалася ще в січні, коли було викрадено Давіда Балана, співзасновника компанії Ledger, яка на той момент оцінювалася в понад $1 млрд. Нападники відрізали йому палець і вимагали викуп, однак уже наступного дня його було звільнено, а його партнерку знайшли зв’язаною в багажнику авто біля Парижа.

Ситуація викликала стурбованість у французького уряду. У середині травня міністр внутрішніх справ Бруно Ретайо провів екстрену зустріч із представниками криптоіндустрії. У відповідь влада пообіцяла посилити заходи безпеки для криптобізнесменів.

Нагадаємо, в лютому у Придністров’ї через енергокризу скасували закон про підтримку майнінгу криптовалют