Во Франции – 25 обвиняемых за попытки угонов в мире криптовалюты

Во Франции 25 человек, включая шесть несовершеннолетних, обвинили в попытках похищения людей, связанных с криптовалютным бизнесом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует The Guardian.

18 человек, по данным прокуратуры, были помещены в предварительное заключение, трое пригласили отложенное слушание, еще четверо находятся под судебным контролем.

Расследование сосредоточено на попытке похищения, произошедшей 13 мая в центре Парижа. Тогда нападавшие пытались похитить дочь и внука генерального директора криптовалютной компании Paymium Пьера Нуаза.

Нападение произошло среди бела дня в 11-м округе французской столицы. Видео с места происшествия, обнародованное в соцсетях, зафиксировало, как четверо в масках атаковали семью.

По данным прокуратуры, следствие охватывает предыдущую, неудачную попытку похищения этой же семьи 12 мая, а также сорванную попытку вблизи города Нант 27 мая.

Именно при расследовании парижского нападения полиция обнаружила следы нового преступного замысла в Нанте.

Большинство задержанных родились во Франции, остальные – в Сенегале, Анголе и России. Среди них – как исполнители, так и лица, подозреваемые в организации логистики похищений.

Адвокаты некоторых подозреваемых отметили их юный возраст и уязвимость. Один из них заявил, что его 18-летний клиент "был лишь винтиком в преступной машине" и "глубоко сожалеет".

Серия атак на криптовалютных предпринимателей началась еще в январе, когда был угнан Давид Балан, соучредитель компании Ledger, которая на тот момент оценивалась более чем в $1 млрд. Нападавшие отрезали ему палец и требовали выкуп, однако уже на следующий день он был уволен, а его партнерша нашли связанной в багажнике авто.

Ситуация вызвала обеспокоенность у французского правительства. В середине мая министр внутренних дел Бруно Ретайо провел экстренную встречу с представителями криптоиндустрии. В ответ власти пообещали усилить меры безопасности для криптобизнесменов.

Напомним, в феврале в Приднестровье из-за энергокризиса отменили закон о поддержке майнинга криптовалют.