Навроцький уперше прокоментував перемогу на виборах президента Польщі

Підтримуваний правою опозицією Кароль Навроцький, який переміг на виборах президента Польщі, пообіцяв "гідно представляти" країну та врахувати всі важливі для співгромадян питання.

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар зʼявився на сторінці Навроцького на Х.

Новообраний президент Польщі заявив про "важку і часом жорстоку виборчу кампанію" та подякував усім, хто його підтримував.

На думку Навроцького, його обрання свідчить, що поляки хочуть жити в "безпечній, економічно сильній країні, яка дбає про найслабших" і яка "має вагу в міжнародних, європейських і трансатлантичних відносинах".

"Ви можете бути впевнені, що як глава держави я не залишу без уваги жодного питання, важливого для Польщі та поляків. Я буду гідно представляти вас на міжнародній арені, стежачи за суб'єктним ставленням до Польщі", – написав він.

За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, Кароль Навроцький, якого підтримала польська консервативна опозиція, переміг у другому турі президентських виборів у Польщі 1 червня із 50,89%.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни. Деталі – у статті Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.