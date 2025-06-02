Навроцкий впервые прокомментировал победу на выборах президента Польши

Поддерживаемый правой оппозицией Кароль Навроцкий, победивший на выборах президента Польши, пообещал "достойно представлять" страну и учесть все важные для сограждан вопросы.

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий появился на странице Навроцкого в Х.

Новоизбранный президент Польши заявил о "тяжелой и порой жестокой избирательной кампании" и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

По мнению Навроцкого, его избрание свидетельствует о том, что поляки хотят жить в "безопасной, экономически сильной стране, которая заботится о самых слабых" и которая "имеет вес в международных, европейских и трансатлантических отношениях".

"Вы можете быть уверены, что как глава государства я не оставлю без внимания ни один вопрос, важный для Польши и поляков. Я буду достойно представлять вас на международной арене, следя за субъектным отношением к Польше", – написал он.

По итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, Кароль Навроцкий, которого поддержала польская консервативная оппозиция, победил во втором туре президентских выборов в Польше 1 июня с 50,89%.

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны. Детали – в статье Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.