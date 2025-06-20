У Швеції трамвай зійшов з рейок і врізався в кіоск з вуличною їжею

Семеро людей постраждали після того, як трамвай врізався в вуличний кіоск з їжею в центрі шведського міста Гетеборг.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Аварія спричинила значні перебої в русі транспорту в місті.

"Трамвай на великій швидкості в'їхав у крутий лівий поворот і зійшов з рейок на перехресті. Потім він проїхав значну відстань по асфальту і в'їхав у піцерію", – розповів черговий поліцейський Мартен Гунненг.

фото Sveriges Radio

Аварія сталася на перехресті вулиць Васагатан і Авенюн в 00:49 в п'ятницю вночі.

"Я ніколи не бачив нічого подібного. Трамвай їхав дуже швидко і прямо, не гальмуючи", – розповів офіціант Еміль Остерберг, який працює в ресторані поблизу місця аварії.

На місце події прибули кілька бригад рятувальних служб, поліції та швидкої допомоги. Семеро осіб отримали поранення і були доставлені до лікарні, серед них – водій трамвая. Решта постраждалих перебували в трамваї, на тротуарі та в піцерії.

"Я не маю інформації про стан постраждалих", – каже Мартен Гунненг.

Велика територія оточена, поліція проводить опитування і вилучить трамвай.

"Ми не можемо передбачити, коли його можна буде відбуксирувати, а це означає, що дорожній рух буде значно ускладнений. Трамваї не курсуватимуть, автобусний рух також буде порушено", – розповіли у поліції.

Поліція розпочала попереднє розслідування щодо грубої недбалості в дорожньому русі та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

На початку травня у польському Вроцлаві сталася серйозна ДТП за участю міського автобуса і трамвая, постраждали 11 осіб.

У лютому у Варшаві внаслідок зіткнення трамваїв постраждали шість людей.