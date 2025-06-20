В Швеции трамвай сошел с рельсов и врезался в киоск с уличной едой

Семь человек пострадали после того, как трамвай врезался в уличный киоск с едой в центре шведского города Гетеборг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Авария вызвала значительные перебои в движении транспорта в городе.

"Трамвай на большой скорости въехал в крутой левый поворот и сошел с рельсов на перекрестке. Затем он проехал значительное расстояние по асфальту и въехал в пиццерию", – рассказал дежурный полицейский Мартен Гунненг.

Авария произошла на перекрестке улиц Васагатан и Авенюн в 00:49 в пятницу ночью.

"Я никогда не видел ничего подобного. Трамвай ехал очень быстро и прямо, не тормозя", – рассказал официант Эмиль Остерберг, который работает в ресторане возле места аварии.

На место происшествия прибыли несколько бригад спасательных служб, полиции и скорой помощи. Семь человек получили ранения и были доставлены в больницу, среди них – водитель трамвая. Остальные пострадавшие находились в трамвае, на тротуаре и в пиццерии.

"У меня нет информации о состоянии пострадавших", – говорит Мартен Гунненг.

Большая территория оцеплена, полиция проводит опрос и изъяла трамвай.

"Мы не можем предсказать, когда его можно будет отбуксировать, а это значит, что дорожное движение будет значительно затруднено. Трамваи не будут курсировать, автобусное движение также будет нарушено", – сообщили в полиции.

Полиция начала предварительное расследование по факту грубой халатности в дорожном движении и причинения тяжких телесных повреждений.

В начале мая в польском Вроцлаве произошло серьезное ДТП с участием городского автобуса и трамвая, пострадали 11 человек.

В феврале в Варшаве в результате столкновения трамваев пострадали шесть человек.