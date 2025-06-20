В Швеции трамвай сошел с рельсов и врезался в киоск с уличной едой
Новости — Пятница, 20 июня 2025, 09:29 —
Семь человек пострадали после того, как трамвай врезался в уличный киоск с едой в центре шведского города Гетеборг.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.
Авария вызвала значительные перебои в движении транспорта в городе.
"Трамвай на большой скорости въехал в крутой левый поворот и сошел с рельсов на перекрестке. Затем он проехал значительное расстояние по асфальту и въехал в пиццерию", – рассказал дежурный полицейский Мартен Гунненг.
Авария произошла на перекрестке улиц Васагатан и Авенюн в 00:49 в пятницу ночью.
"Я никогда не видел ничего подобного. Трамвай ехал очень быстро и прямо, не тормозя", – рассказал официант Эмиль Остерберг, который работает в ресторане возле места аварии.
На место происшествия прибыли несколько бригад спасательных служб, полиции и скорой помощи. Семь человек получили ранения и были доставлены в больницу, среди них – водитель трамвая. Остальные пострадавшие находились в трамвае, на тротуаре и в пиццерии.
"У меня нет информации о состоянии пострадавших", – говорит Мартен Гунненг.
Большая территория оцеплена, полиция проводит опрос и изъяла трамвай.
"Мы не можем предсказать, когда его можно будет отбуксировать, а это значит, что дорожное движение будет значительно затруднено. Трамваи не будут курсировать, автобусное движение также будет нарушено", – сообщили в полиции.
Полиция начала предварительное расследование по факту грубой халатности в дорожном движении и причинения тяжких телесных повреждений.
В начале мая в польском Вроцлаве произошло серьезное ДТП с участием городского автобуса и трамвая, пострадали 11 человек.
В феврале в Варшаве в результате столкновения трамваев пострадали шесть человек.