Глава МЗС Німеччини стурбований, що конфлікт між Ізраїлем і Іраном відвертає увагу від України

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що його країна не забуває про Україну на тлі конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Про це він сказав в інтерв'ю Spiegel, передає "Європейська правда".

Міністра запитали, чи не турбує його той факт, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном відвертає увагу від України.

"Так, звичайно. Ми не забуваємо про Україну. Те саме стосується й інших збройних конфліктів та гуманітарних катастроф, таких як у Судані та Південному Судані, де гинуть тисячі людей", – зазначив Вадефуль.

На його думку, чим послідовніше Захід буде діяти щодо Москви, тим більша ймовірність, що Владімір Путін погодиться на переговори.

"Це означає, що ми не повинні послаблювати військову підтримку: ми повинні продовжувати допомагати Києву. Це необхідно для нашої свободи", – наголосив він.

Міністр зазначив, що кожен додатковий день цієї війни є жахливим.

"Європейці рішучі, але наші дії будуть ефективнішими, якщо ми будемо тісно координувати свої дії зі Сполученими Штатами. Якщо це вдасться, Путін буде готовий до переговорів дуже швидко", – зазначив Вадефуль.

Напередодні у Міністерстві закордонних справ Чехії нагадали, що Росія вже 100 днів ігнорує пропозицію про беззастережне припинення вогню в Україні.

Своєю чергою глава МЗС Андрій Сибіга у цьому контексті зауважив, що Україна залишається відданою миру, а "Росія продовжує обирати війну, ігноруючи зусилля США, спрямовані на припинення вбивств".