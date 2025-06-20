Глава МИД Германии обеспокоен, что конфликт между Израилем и Ираном отвлекает внимание от Украины

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль отметил, что его страна не забывает об Украине на фоне конфликта между Израилем и Ираном.

Об этом он сказал в интервью Spiegel, передает "Европейская правда".

Министра спросили, не беспокоит ли его тот факт, что конфликт между Израилем и Ираном отвлекает внимание от Украины.

"Да, конечно. Мы не забываем об Украине. То же касается и других вооруженных конфликтов и гуманитарных катастроф, таких как в Судане и Южном Судане, где гибнут тысячи людей", – отметил Вадефуль.

По его мнению, чем последовательнее Запад будет действовать в отношении Москвы, тем больше вероятность, что Владимир Путин согласится на переговоры.

"Это означает, что мы не должны ослаблять военную поддержку: мы должны продолжать помогать Киеву. Это необходимо для нашей свободы", – подчеркнул он.

Министр отметил, что каждый дополнительный день этой войны ужасен.

"Европейцы решительны, но наши действия будут более эффективными, если мы будем тесно координировать свои действия с Соединенными Штатами. Если это удастся, Путин будет готов к переговорам очень быстро", – отметил Вадефуль.

Накануне в Министерстве иностранных дел Чехии напомнили, что Россия уже 100 дней игнорирует предложение о безоговорочном прекращении огня в Украине.

В свою очередь глава МИД Андрей Сибига в этом контексте отметил, что Украина остается преданной миру, а "Россия продолжает выбирать войну, игнорируя усилия США, направленные на прекращение убийств".