Норвегія обіцяє виконати вимогу НАТО щодо витрат на оборону у 5% від ВВП

Норвегія планує збільшити витрати на оборону до 3,5% від ВВП, а також має намір виділити додаткові 1,5% на ширші цілі, пов'язані з безпекою, згідно з новим планом НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, якого цитує Reuters.

У 2024 році Норвегія витратила на оборону приблизно 2,2% ВВП. Порівняно із 2022 роком, цей показник зріс з 1,4%.

У травні норвезький уряд заявив, що планує витратити 3,3% у 2025 році.

"Ми повинні робити більше для забезпечення безпеки нашої країни та сприяти загальній безпеці разом з нашими союзниками по НАТО", – сказав Стьоре.

Ці 3,5% включатимуть фінансову підтримку Норвегії оборонних потреб України, додав він.

Тим часом прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відкинув пропозицію НАТО щодо збільшення витрат на оборону, назвавши її "нерозумною" і "контрпродуктивною".

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