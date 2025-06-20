Норвегия обещает выполнить требование НАТО по расходам на оборону в 5% от ВВП

Норвегия планирует увеличить расходы на оборону до 3,5% от ВВП, а также намерена выделить дополнительные 1,5% на более широкие цели, связанные с безопасностью, согласно новому плану НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, которого цитирует Reuters.

В 2024 году Норвегия потратила на оборону примерно 2,2% ВВП. По сравнению с 2022 годом, этот показатель вырос с 1,4%.

В мае норвежское правительство заявило, что планирует потратить 3,3% в 2025 году.

"Мы должны делать больше для обеспечения безопасности нашей страны и способствовать общей безопасности вместе с нашими союзниками по НАТО", – сказал Стёре.

Эти 3,5% будут включать финансовую поддержку Норвегии оборонных потребностей Украины, добавил он.

Тем временем премьер-министр Испании Педро Санчес отверг предложение НАТО по увеличению расходов на оборону, назвав его "неразумным" и "контрпродуктивным".

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