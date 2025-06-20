Глава МЗС Латвії розкритикувала візит одного з керівників ВООЗ до Росії

Міністерка закордонних справ Латвії розкритикувала візит керівника європейського віддділення Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганса Клюге до Росії і його заяву з нагоди візиту.

Про це, як передає "Європейська правда", вона написала в соцмережі Х.

Браже зазначила, що візит Клюге її розчарував на тлі того, що Росія вбиває мирних жителів в Україні.

"Глибоко розчарована візитом голови ВООЗ Європа Ганса Клюге до Росії. Заява настільки ж жахлива, як і сам візит. Росія веде війну проти України, вбиваючи мирних жителів, медичний персонал, атакуючи лікарні – в тому числі дитячу онкологічну лікарню, якщо ВООЗ раптом пропустила це", – написала міністерка.

Клюге під час візиту похизувався своєю зустріччю з очільником МЗС РФ Сергєєм Лавровим і заявив, що його дискусії з росіянином були зосереджені на "нагальній необхідності забезпечення повної поваги до міжнародних гуманітарних принципів, включаючи зобов'язання всіх сторін утримуватися від нападів на медичні установи".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто приїхав до Санкт-Петербурга для участі в місцевому економічному форумі ПМЕФ і провів переговори з представниками російської влади та енергетичного сектора.

Раніше ЗМІ повідомляли, що часті візити угорського міністра до Росії викликали підозри в ЄС.