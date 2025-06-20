Глава МИД Латвии раскритиковала визит одного из руководителей ВОЗ в Россию

Министр иностранных дел Латвии раскритиковала визит руководителя европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ганса Клюге в Россию и его заявление по случаю визита.

Об этом, как передает "Европейская правда", она написала в соцсети Х.

Браже отметила, что визит Клюге ее разочаровал на фоне того, что Россия убивает мирных жителей в Украине.

"Глубоко разочарована визитом главы ВОЗ Европа Ганса Клюге в Россию. Заявление настолько же ужасно, как и сам визит. Россия ведет войну против Украины, убивая мирных жителей, медицинский персонал, атакуя больницы – в том числе детскую онкологическую больницу, если ВОЗ вдруг пропустила это", – написала министр.

Клюге во время визита похвастался своей встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил, что его дискуссии с россиянином были сосредоточены на "настоятельной необходимости обеспечения полного уважения к международным гуманитарным принципам, включая обязательства всех сторон воздерживаться от нападений на медицинские учреждения".

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приехал в Санкт-Петербург для участия в местном экономическом форуме ПМЭФ и провел переговоры с представителями российских властей и энергетического сектора.

Ранее СМИ сообщали, что частые визиты венгерского министра в Россию вызвали подозрения в ЕС.