Сейм Латвії схвалив заяву про якнайшвидше запрошення України в НАТО

Напередодні саміту Північноатлантичного альянсу в Гаазі, який відбудеться 24-25 червня, Сейм Латвії затвердив заяву на підтримку якнайшвидшого запрошення України до НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Delfi.

У документі йдеться, що запрошення України не означатиме негайного вступу, але дасть політично і морально значущий сигнал про чіткий шлях до Альянсу. Латвія закликає союзників просувати цей процес і підкреслити це на саміті в Гаазі.

Сейм згадує в заяві угоду між Латвією та Україною про довгострокову підтримку і гарантії безпеки, підписану у квітні 2024 року, а також передбачену в ній практичну і політичну підтримку, включаючи процес євроатлантичної інтеграції. Парламент нагадує про те, що займає послідовну позицію в підтримці територіальної цілісності, суверенітету та євроатлантичної інтеграції України.

З урахуванням цих обставин Сейм Латвійської республіки "підтримує якнайшвидше запрошення України до членства в НАТО і поступальний прогрес процесу її вступу до Європейського Союзу".

Сейм підкреслив, що підтримка Латвією євроатлантичної інтеграції України ґрунтується на переконанні, що стабільна Україна є необхідною умовою для довгострокової безпеки в Європі та в Латвії.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський запрошений на офіційну вечерю для лідерів НАТО, яку ввечері 24 червня прийме король Нідерландів.

Але на тлі все меншої зацікавленості США у вирішенні війни в Україні деякі українські посадовці, за даними ЗМІ, сумніваються в доцільності візиту Зеленського на саміт НАТО.

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