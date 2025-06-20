Сейм Латвии одобрил заявление о скорейшем приглашении Украины в НАТО

Накануне саммита Североатлантического альянса в Гааге, который состоится 24-25 июня, Сейм Латвии утвердил заявление в поддержку скорейшего приглашения Украины в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Delfi.

В документе говорится, что приглашение Украины не будет означать немедленного вступления, но даст политически и морально значимый сигнал о четком пути в Альянс. Латвия призывает союзников продвигать этот процесс и подчеркнуть это на саммите в Гааге.

Сейм упоминает в заявлении соглашение между Латвией и Украиной о долгосрочной поддержке и гарантиях безопасности, подписанное в апреле 2024 года, а также предусмотренную в нем практическую и политическую поддержку, включая процесс евроатлантической интеграции. Парламент напоминает о том, что занимает последовательную позицию в поддержке территориальной целостности, суверенитета и евроатлантической интеграции Украины.

С учетом этих обстоятельств Сейм Латвийской Республики "поддерживает скорейшее приглашение Украины к членству в НАТО и поступательный прогресс процесса ее вступления в Европейский Союз".

Сейм подчеркнул, что поддержка Латвией евроатлантической интеграции Украины основана на убеждении, что стабильная Украина является необходимым условием для долгосрочной безопасности в Европе и в Латвии.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский приглашен на официальный ужин для лидеров НАТО, который вечером 24 июня примет король Нидерландов.

Но на фоне все меньшего интереса США к решению войны в Украине некоторые украинские чиновники, по данным СМИ, сомневаются в целесообразности визита Зеленского на саммит НАТО.

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