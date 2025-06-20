Неподалік посольства Ірану в Лондоні сталася бійка: шістьох чоловіків заарештовано

Британська поліція заарештувала шістьох чоловіків у п’ятницю, 20 червня, за підозрою у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень після сутички, що сталася поблизу іранського посольства в Лондоні.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Інцидент стався на вулиці Prince’s Gate, де розташована дипломатична установа. За даними поліції, двоє чоловіків отримали поранення, їм надали першу допомогу на місці, після чого шпиталізували.

Район навколо місця події наразі оточений, триває розслідування.

Зазначається, що арешти сталися під час протесту проти іранської влади. Офіційно поліція не пов’язала подію безпосередньо з посольством, однак зазначила, що місце затримання і локація диппредставництва збігаються.

Затримані наразі перебувають під вартою. Правоохоронці продовжують з’ясовувати обставини інциденту.

13 червня на Близькому Сході загострилася ситуація між Ізраїлем та Іраном: країни завдають взаємних смертоносних авіаударів по територіях.

Вже 19 червня генеральний прокурор Великої Британії Річард Гермер порушив перед британським урядом питання щодо законності дій Ізраїлю в Ірані.

Якщо дії Ізраїлю будуть визнані незаконними, Лондон буде юридично обмежений у можливості допомогти Ізраїлю або підтримати військову кампанію США проти Ірану.

А 20 червня Palestine Action повідомила, що її активісти начебто потрапили на базу Брайз Нортон в Оксфордширі та залишили її непоміченими.

У своїй заяві пропалестинська група написала, що активісти "застосували перероблені вогнегасники, щоб розпилити червону фарбу в турбінні двигуни двох літаків Airbus Voyager, а також завдали додаткових пошкоджень за допомогою ломів".