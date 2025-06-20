Неподалеку от посольства Ирана в Лондоне произошла драка: шестеро мужчин арестованы

Британская полиция арестовала шестерых мужчин в пятницу, 20 июня, по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений после стычки, произошедшей вблизи иранского посольства в Лондоне.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел на улице Prince's Gate, где расположено дипломатическое учреждение. По данным полиции, двое мужчин получили ранения, им оказали первую помощь на месте, после чего госпитализировали.

Район вокруг места происшествия сейчас оцеплен, продолжается расследование.

Отмечается, что аресты произошли во время протеста против иранских властей. Официально полиция не связала происшествие непосредственно с посольством, однако отметила, что место задержания и локация диппредставительства совпадают.

Задержанные сейчас находятся под стражей. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства инцидента.

13 июня на Ближнем Востоке обострилась ситуация между Израилем и Ираном: страны наносят взаимные смертоносные авиаудары по территориям.

Уже 19 июня генеральный прокурор Великобритании Ричард Гермер поставил перед британским правительством вопрос о законности действий Израиля в Иране.

Если действия Израиля будут признаны незаконными, Лондон будет юридически ограничен в возможности помочь Израилю или поддержать военную кампанию США против Ирана.

А 20 июня Palestine Action сообщила, что ее активисты якобы попали на базу Брайз Нортон в Оксфордшире и оставили ее незамеченными.

В своем заявлении пропалестинская группа написала, что активисты "применили переделанные огнетушители, чтобы распылить красную краску в турбинные двигатели двух самолетов Airbus Voyager, а также нанесли дополнительные повреждения с помощью ломов".