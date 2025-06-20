Швейцарія слідом за ЄС скасовує економічні санкції проти Сирії

Швейцарія слідом за Європейським Союзом оголосила про зняття економічних санкцій з Сирії.

Про це йдеться в офіційній заяві уряду, оприлюдненій у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Відповідно до рішення, 24 сирійські організації, зокрема Центральний банк Сирії, більше не підпадають під обмеження щодо заморожування фінансових активів та економічних ресурсів.

"Метою цього кроку є сприяння економічному відновленню країни та інклюзивному й мирному політичному переходу", – зазначається в повідомленні.

Скасування санкцій набуває чинності у п’ятницю о 18:00 за швейцарським часом.

Рішення стало частиною ширшого перегляду політики щодо Сирії з боку європейських країн, які прагнуть підтримати стабілізацію регіону після багаторічного конфлікту.

ЄС зняв економічні санкції з Сирії 28 травня після того, як у країні змінилась влада та було повалено режим Башара Асада.

Водночас ЄС залишив чинними індивідуальні санкції проти осіб і структур, пов’язаних із режимом Асада, продовживши їх дію до 1 червня 2026 року.

У січні ЄС погодився зняти санкції з кількох ключових секторів сирійської економіки.