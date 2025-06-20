Біля берегів Сицилії почали піднімати британську суперʼяхту, що затонула торік

Розкішну суперʼяхту Bayesian під британським прапором, затоплення якої біля Сицилії улітку 2024 році призвело до загибелі семи людей, у пʼятницю почали піднімати на поверхню.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі агентства АР.

Верхня частина пасажирського відсіку та синій корпус 56-метрової яхти Bayesian у пʼятницю з'явилися в зоні утримання жовтої плавучої кранової баржі.

Компанія TMC Maritime, яка проводить операцію з підйому судна, повідомила, що для підтримання корпусу у вертикальному положенні використовують вісім сталевих підйомних ременів.

Під час підйому також викачують з корпусу яхти морську воду.

Фото: АР

Після того, як Bayesian частково підняли на поверхню, на ній не було 72-метрової щогли, яку попередньо зрізали і залишили на дні моря. Без цього судно не вдалось би утримати у вертикальному положенні для підняття.

Операція з підйому Bayesian розпочалась у травні, проте була тимчасово призупинена після загибелі одного з водолазів. Новий план рятувальних дій було затверджено минулого тижня.

Суперʼяхта під британським прапором затонула в серпні 2024 року, в результаті чого загинули британський технологічний магнат Майк Лінч, його дочка та ще п'ятеро людей.

Італійська влада проводить окреме кримінальне розслідування обставин трагедії.