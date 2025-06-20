Біля берегів Сицилії почали піднімати британську суперʼяхту, що затонула торік
Новини — П'ятниця, 20 червня 2025, 19:59 —
Розкішну суперʼяхту Bayesian під британським прапором, затоплення якої біля Сицилії улітку 2024 році призвело до загибелі семи людей, у пʼятницю почали піднімати на поверхню.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі агентства АР.
Верхня частина пасажирського відсіку та синій корпус 56-метрової яхти Bayesian у пʼятницю з'явилися в зоні утримання жовтої плавучої кранової баржі.
Компанія TMC Maritime, яка проводить операцію з підйому судна, повідомила, що для підтримання корпусу у вертикальному положенні використовують вісім сталевих підйомних ременів.
Під час підйому також викачують з корпусу яхти морську воду.
Після того, як Bayesian частково підняли на поверхню, на ній не було 72-метрової щогли, яку попередньо зрізали і залишили на дні моря. Без цього судно не вдалось би утримати у вертикальному положенні для підняття.
Операція з підйому Bayesian розпочалась у травні, проте була тимчасово призупинена після загибелі одного з водолазів. Новий план рятувальних дій було затверджено минулого тижня.
Суперʼяхта під британським прапором затонула в серпні 2024 року, в результаті чого загинули британський технологічний магнат Майк Лінч, його дочка та ще п'ятеро людей.
Італійська влада проводить окреме кримінальне розслідування обставин трагедії.