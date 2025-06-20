У берегов Сицилии начали поднимать затонувшую в прошлом году британскую суперъяхту

Роскошную суперъяхту Bayesian под британским флагом, затопление которой у берегов Сицилии летом 2024 года привело к гибели семи человек, в пятницу начали поднимать на поверхность.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале агентства АР.

Верхняя часть пассажирского отсека и синий корпус 56-метровой яхты Bayesian в пятницу появились в зоне удержания желтой плавучей крановой баржи.

Компания TMC Maritime, которая проводит операцию по подъему судна, сообщила, что для поддержания корпуса в вертикальном положении используют восемь стальных подъемных ремней.

Во время подъема также выкачивают из корпуса яхты морскую воду.

Фото: АР

После того, как Bayesian частично подняли на поверхность, на ней не было 72-метровой мачты, которую предварительно срезали и оставили на дне моря. Без этого судно не удалось бы удержать в вертикальном положении для подъема.

Операция по подъему Bayesian началась в мае, однако была временно приостановлена после гибели одного из водолазов. Новый план спасательных работ был утвержден на прошлой неделе.

Суперъяхта под британским флагом затонула в августе 2024 года, в результате чего погибли британский технологический магнат Майк Линч, его дочь и еще пять человек.

Итальянские власти проводят отдельное уголовное расследование обстоятельств трагедии.