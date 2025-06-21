Украина передала США список оружия, которое готова купить

Вице-премьер Юлия Свириденко и глава Офиса президента Андрей Ермак передали министру финансов США Скотту Бессенту на встрече в Канаде на этой неделе список необходимого оружия, которое Украина готова купить в США.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, его цитирует "Интерфакс-Украина".

По словам главы государства, на встрече с Бессентом Свириденко и Ермак обсудили с американским министром соглашение о минералах и следующие шаги по нему.

"Также они с Андреем передали Бессенту именно тот пакет оружия, который нам нужен. Будем ждать фидбек", – сказал Зеленский.

По словам президента, это перечень вооружения на большую сумму, и туда входят системы ПВО Patriot.

"Как я и сказал, мы готовы найти деньги на весь этот пакет. С президентом Трампом это одна из тем для обсуждения. Мне кажется, что нам нужно проговорить и санкции", – добавил он.

Напомним, 18 июня Свириденко сообщила, что украинская делегация провела в Канаде переговоры с американскими коллегами о возможности поддержки оборонных проектов в Украине в рамках совместного инвестиционного фонда.

16 июня Владимир Зеленский сообщал, что на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом планирует обсудить потенциальную покупку в США оборонного пакета для Украины.