Reuters: Иран считает предложения европейцев "нереалистичными"

Иран считает предложения, озвученные европейскими странами на переговорах в Женеве по ядерной программе Тегерана, "нереалистичными".

Как пишет "Европейская правда", об этом неназванный иранский высокопоставленный чиновник заявил агентству Reuters.

Встреча, в которой приняли участие министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии вместе с представителями ЕС и иранской делегацией, состоялась в пятницу и была направлена на снижение риска дальнейшей эскалации между Ираном и Израилем.

"Обсуждения и предложения, выдвинутые европейцами в Женеве, были нереалистичными. Настаивание на этих позициях не приблизит Иран и Европу к соглашению", – заявил собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, Тегеран изучит предложенный пакет предложений и представит официальный ответ на следующем раунде переговоров.

Несмотря на отсутствие заметного прогресса, обе стороны подтвердили готовность продолжать диалог, хотя конкретная дата новой встречи еще не определена.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу разговаривал со своим иранским коллегой и заявил, что обе стороны договорились ускорить переговоры, хотя он подчеркнул, что Иран должен "предоставить все гарантии того, что его намерения мирные".

Напомним, 20 июня на переговорах с Ираном в Женеве главы МИД Франции, Великобритании и Германии призвали Тегеран к скорейшему возобновлению переговоров с США по ядерной программе.