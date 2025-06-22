Иран об ударах США: "Оставляем за собой все возможные варианты для защиты"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна "оставляет за собой все возможные варианты для защиты" после американских ударов по ядерным объектам Ирана.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

После того, как авиация Соединенных Штатов атаковала три ядерных объекта в Иране вечером 21 июня, глава МИД страны сослался на Устав ООН и заявил, что Иран оставляет за собой "все возможные варианты для защиты".

"В соответствии с Уставом ООН и его положениями, которые предоставляют право на законную самооборону, Иран оставляет за собой все возможные варианты для защиты своего суверенитета, интересов и народа", – заявил он.

Также в своем сообщении Арагчи обвинил США в нарушении Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия.

"События этого утра возмутительны и будут иметь длительные последствия. Каждый член ООН должен быть глубоко обеспокоен этим крайне опасным, беззаконным и преступным поведением", – добавил он.

Отметим, после того как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана, Трамп предупредил эту страну от "любой мести".

В своем обращении к нации американский президент заявил, что целью США было "уничтожение возможностей по обогащению ядерных материалов в Иране и устранение ядерной угрозы от государства, которое является главным спонсором терроризма в мире".

Также он заверил, что ключевые ядерные объекты в Иране "полностью и окончательно уничтожены".

О том, как Трамп принимал решение о нанесении ударов по Ирану, можно прочитать в статье "Никто не знает, что я хочу сделать": как Трамп готовит решение о войне США с Ираном.