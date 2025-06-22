У Британії сімом іранцям висунули звинувачення в тяжких тілесних ушкодженнях після сутички

Лондонська поліція в неділю, 22 червня, висунула звинувачення сімом громадянам Ірану в завданні тяжких тілесних ушкоджень після сутички, яка сталася біля посольства Ірану.

Про це із посиланням на заяву правоохоронців написало агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Поліція Лондона повідомила, що отримала інформацію про бійку перед посольством Ірану в п’ятницю, 20 червня. Тоді місцеві ЗМІ писали, що це трапилось під час акції протесту проти керівництва Ірану.

Правоохоронці заявили про вісім затриманих у зв’язку із цим інцидентом. Одного чоловіка було госпіталізовано із серйозними, але не загрозливими для життя травмами. Також до лікарні потрапив ще один чоловік.

"Сімом із затриманих висунуто звинувачення в завданні тяжких тілесних ушкоджень. Усі вони є громадянами Ірану", – заявила поліція Лондона.

Їх залишили під вартою до судового засідання, яке відбудеться у понеділок, 23 червня. Ще одного затриманого госпіталізовано, його відпустили під заставу.

Зазначимо, 19 червня генеральний прокурор Великої Британії Річард Гермер порушив перед британським урядом питання щодо законності дій Ізраїлю в Ірані.

Якщо дії Ізраїлю будуть визнані незаконними, Лондон буде юридично обмежений у можливості допомогти Ізраїлю або підтримати військову кампанію США проти Ірану.

А 20 червня Palestine Action повідомила, що її активісти начебто потрапили на базу Брайз Нортон в Оксфордширі та залишили її непоміченими.

У своїй заяві пропалестинська група написала, що активісти "застосували перероблені вогнегасники, щоб розпилити червону фарбу в турбінні двигуни двох літаків Airbus Voyager, а також завдали додаткових пошкоджень за допомогою ломів".