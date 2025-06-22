В Великобритании семерым иранцам предъявили обвинения в тяжких телесных повреждениях

Лондонская полиция в воскресенье, 22 июня, предъявила обвинения семерым гражданам Ирана в нанесении тяжких телесных повреждений после столкновения, которое произошло возле посольства Ирана.

Об этом со ссылкой на заявление правоохранительных органов написало агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Полиция Лондона сообщила, что получила информацию о драке перед посольством Ирана в пятницу, 20 июня. Тогда местные СМИ писали, что это произошло во время акции протеста против руководства Ирана.

Правоохранители заявили о восьми задержанных в связи с этим инцидентом. Один мужчина был госпитализирован с серьезными, но не опасными для жизни травмами. Также в больницу попал еще один мужчина.

"Семерым из задержанных предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений. Все они являются гражданами Ирана", – заявила полиция Лондона.

Их оставили под стражей до судебного заседания, которое состоится в понедельник, 23 июня. Еще один задержанный госпитализирован, его отпустили под залог.

Отметим, 19 июня генеральный прокурор Великобритании Ричард Хермер поднял перед британским правительством вопрос о законности действий Израиля в Иране.

Если действия Израиля будут признаны незаконными, Лондон будет юридически ограничен в возможности помочь Израилю или поддержать военную кампанию США против Ирана.

А 20 июня Palestine Action сообщила, что ее активисты якобы попали на базу Брайз Нортон в Оксфордшире и покинули ее незамеченными.

В своем заявлении пропалестинская группа написала, что активисты "применили переделанные огнетушители, чтобы распылить красную краску в турбинные двигатели двух самолетов Airbus Voyager, а также нанесли дополнительные повреждения с помощью ломов".