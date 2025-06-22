Венс: США воюють не з Іраном, а з його ядерною програмою

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив у неділю, що, незважаючи на удари США по ядерних об'єктах Ірану минулої ночі, США не перебувають у стані війни з Іраном.

Про це він заявив в ефірі ABC News, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання журналіста, Венс запевнив, що США з Іраном не воюють.

"Ні, ми не воюємо з Іраном, Джоне. Ми воюємо з іранською ядерною програмою", – сказав він.

"І я вважаю, що вчора ввечері президент вжив рішучих заходів для знищення цієї програми", – додав віцепрезидент США.

У відповідь на запитання, чи може він однозначно стверджувати, що ядерна програма Ірану тепер знищена, Венс відповів, що США "істотно відкинули" іранську ядерну програму.

"Незалежно від того, чи це займе роки, чи більше, ми знаємо, що пройде дуже багато часу, перш ніж Іран зможе взагалі побудувати ядерну зброю, якщо захоче", – сказав Венс.

Він також заявив, що президент Трамп не зацікавлений у тривалому конфлікті на Близькому Сході.

"Ми не втягуємося в це. Ми втягуємося в дуже цілеспрямовані зусилля з ліквідації іранської ядерної програми. Це і надалі буде метою американської зовнішньої політики. І саме ця мета буде мотивувати наші дії в найближчі тижні та місяці", – сказав Венс.

Телеканал CNN оприлюднив деталі того, як американський президент Дональд Трамп дійшов до рішення завдати ударів по об’єктах іранської ядерної програми, турбуючись при цьому про два головні занепокоєння.

Читайте також: Трамп вступає у "ядерну" війну: відповіді на головні питання про атаку США на Іран