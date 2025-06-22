Венс: США воюют не с Ираном, а с его ядерной программой

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил в воскресенье, что, несмотря на удары США по ядерным объектам Ирана прошлой ночью, США не находятся в состоянии войны с Ираном.

Об этом он заявил в эфире ABC News, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос журналиста, Венс заверил, что США с Ираном не воюют.

"Нет, мы не воюем с Ираном, Джон. Мы воюем с иранской ядерной программой", – сказал он.

"И я считаю, что вчера вечером президент принял решительные меры для уничтожения этой программы", – добавил вице-президент США.

В ответ на вопрос, может ли он однозначно утверждать, что ядерная программа Ирана теперь уничтожена, Венс ответил, что США "существенно отбросили" иранскую ядерную программу.

"Независимо от того, займет это годы или больше, мы знаем, что пройдет очень много времени, прежде чем Иран сможет вообще построить ядерное оружие, если захочет", – сказал Венс.

Он также заявил, что президент Трамп не заинтересован в длительном конфликте на Ближнем Востоке.

"Мы не втягиваемся в это. Мы втягиваемся в очень целенаправленные усилия по ликвидации иранской ядерной программы. Это и в дальнейшем будет целью американской внешней политики. И именно эта цель будет мотивировать наши действия в ближайшие недели и месяцы", – сказал Венс.

Телеканал CNN обнародовал детали того, как американский президент Дональд Трамп пришел к решению нанести удары по объектам иранской ядерной программы, беспокоясь при этом о двух главных проблемах.

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