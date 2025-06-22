CNN розкрив деталі того, як адміністрація Трампа готувала удари по Ірану

Телеканал CNN оприлюднив деталі того, як американський президент Дональд Трамп дійшов до рішення завдати ударів по об’єктах іранської ядерної програми, турбуючись при цьому про два головні занепокоєння.

Про це йдеться в публікації CNN у неділю, повідомляє "Європейська правда".

Як сказано у матеріалі, адміністрація Трампа доклала чималих зусиль, щоб приховати свої плани. Оголошення, що Трамп бере два тижні на ухвалення рішення, вочевидь, було тактикою, щоб "затуманити плани атаки". Хоча, за словами американських високопосадовців, Трамп відклав остаточне рішення до суботи.

А серйозні обговорення можливих варіантів удару США по Ірану почалися між Трампом і членами його команди з національної безпеки на початку червня, коли директор ЦРУ Джон Реткліфф проінформував Трампа про оцінку США, що Ізраїль готовий негайно розпочати свої удари.

Варіанти приєднання Трампа до кампанії Ізраїлю були розроблені за кілька місяців до цього – і радники президента вже узгодили між собою різні варіанти, з яких він міг вибрати.

За тиждень до того, як Трамп ухвалив остаточне рішення про використання американських стелс-бомбардувальників і підводних човнів ВМС для удару по трьох іранських ядерних об'єктах, президент США щодня проводив брифінги зі своєю командою з питань національної безпеки.

Трамп мав два головні занепокоєння: щоб атака США була вирішальною для знищення добре укріплених об'єктів, включаючи підземний збагачувальний завод у Фордо; і щоб потенційні дії не втягнули США в тривалу смертоносну війну, якої він обіцяв уникнути.

Щодо першого пункту, посадовці були впевнені в спроможності американських бомб, здатних пробивати бункери. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив у неділю, що попередня оцінка показує "надзвичайно серйозні пошкодження та руйнування" трьох іранських ядерних об'єктів.

Водночас він зазначив, що для визначення остаточного впливу американських ударів на ядерний потенціал Ірану знадобиться час.

Але щодо другого пункту про тривалу війну посадовці навряд чи могли пообіцяти президенту, що відплата Ірану з потенційними ударами по американських об'єктах або персоналу в регіоні, не втягне США у затяжне військове протистояння.

Невизначеність, здавалося, змусила Трампа задуматися, і протягом тижня він публічно заявляв, що ще не прийняв рішення, хоча за лаштунками радникам Трампа здавалося, що він вже вирішив.

У суботу в другій половині дня Трамп покинув свій гольф-клуб у Бедмінстері і повернувся до Білого дому на заплановане засідання з питань національної безпеки.

За словами двох осіб, обізнаних з перемовинами, США повідомили Ірану через непублічні канали, що удари, які Трамп наказав завдати в суботу, будуть обмеженими, і що в майбутньому не планується жодних подальших ударів.

Однак публічне звернення Трампа в суботу ввечері після ударів, в якому він попередив про "набагато сильніші" майбутні атаки США у разі відповідних дій Ірану, підкреслило непередбачуваність періоду, який президент США розпочав на Близькому Сході.

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