У США показали кадри повернення стелс-літаків B-2, що скинули бомби на Іран

Стратегічне командування США оприлюднило кадри повернення на базу в Міссурі бомбардувальників-невидимок B-2, які скинули потужні бомби на іранські ядерні об'єкти.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Напередодні B-2 взяли участь у широкомасштабній операції з використанням маневрів і приманок, метою якої було завдати нищівного удару по ядерній програмі Ірану. Після 36-годинної місії вони повернулись на базу єдиного військового підрозділу США, що експлуатує бомбардувальники B-2.

Агентство АР також зафільмувало повернення бомбардувальників. Перша група з чотирьох стелс-літаків зробила коло над базою, а потім з півночі наблизилася до злітно-посадкової смуги. Ще одна група з трьох літаків прибула за 10 хвилин.

Телеканал CNN оприлюднив деталі того, як американський президент Дональд Трамп дійшов до рішення завдати ударів по об’єктах іранської ядерної програми, турбуючись при цьому про два головні занепокоєння.

Американське військове керівництво інформувало, що в операцію "Опівнічний молот" проти іранської ядерної програми було залучено понад 125 літаків.

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