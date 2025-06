У США показали кадри повернення стелс-літаків B-2, що скинули бомби на Іран

Стратегічне командування США оприлюднило кадри повернення на базу в Міссурі бомбардувальників-невидимок B-2, які скинули потужні бомби на іранські ядерні об'єкти.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Напередодні B-2 взяли участь у широкомасштабній операції з використанням маневрів і приманок, метою якої було завдати нищівного удару по ядерній програмі Ірану. Після 36-годинної місії вони повернулись на базу єдиного військового підрозділу США, що експлуатує бомбардувальники B-2.

.@USAirForce B-2 Spirit bombers recently returned safely to Whiteman AFB, Mo., after a successful 36-hour mission to the @CENTCOM area of responsibility.#USSTRATCOM warfighters are committed to delivering #PeaceThroughStrength #AnytimeAnywhere.@DeptOfDefense | @AFGlobalStrike pic.twitter.com/6idyhmR2sw