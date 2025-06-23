В США показали кадры возвращения стелс-самолетов B-2, сбросивших бомбы на Иран
Новости — Понедельник, 23 июня 2025, 08:36 —
Стратегическое командование США обнародовало кадры возвращения на базу в Миссури бомбардировщиков-невидимок B-2, которые сбросили мощные бомбы на иранские ядерные объекты.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Накануне B-2 приняли участие в широкомасштабной операции с использованием маневров и приманок, целью которой было нанести сокрушительный удар по ядерной программе Ирана. После 36-часовой миссии они вернулись на базу единственного военного подразделения США, эксплуатирующего бомбардировщики B-2.
.@USAirForce B-2 Spirit bombers recently returned safely to Whiteman AFB, Mo., after a successful 36-hour mission to the @CENTCOM area of responsibility.#USSTRATCOM warfighters are committed to delivering #PeaceThroughStrength #AnytimeAnywhere.@DeptOfDefense | @AFGlobalStrike pic.twitter.com/6idyhmR2sw– United States Strategic Command (@US_STRATCOM) June 23, 2025
Агентство АР также засняло возвращение бомбардировщиков. Первая группа из четырех стелс-самолетов сделала круг над базой, а затем с севера приблизилась к взлетно-посадочной полосе. Еще одна группа из трех самолетов прибыла через 10 минут.
Телеканал CNN обнародовал детали того, как американский президент Дональд Трамп пришел к решению нанести удары по объектам иранской ядерной программы, беспокоясь при этом о двух главных проблемах.
Американское военное руководство сообщило, что в операцию "Полуночный молот" против иранской ядерной программы было задействовано более 125 самолетов.
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