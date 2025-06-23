В США показали кадры возвращения стелс-самолетов B-2, сбросивших бомбы на Иран

Стратегическое командование США обнародовало кадры возвращения на базу в Миссури бомбардировщиков-невидимок B-2, которые сбросили мощные бомбы на иранские ядерные объекты.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Накануне B-2 приняли участие в широкомасштабной операции с использованием маневров и приманок, целью которой было нанести сокрушительный удар по ядерной программе Ирана. После 36-часовой миссии они вернулись на базу единственного военного подразделения США, эксплуатирующего бомбардировщики B-2.

Агентство АР также засняло возвращение бомбардировщиков. Первая группа из четырех стелс-самолетов сделала круг над базой, а затем с севера приблизилась к взлетно-посадочной полосе. Еще одна группа из трех самолетов прибыла через 10 минут.

Телеканал CNN обнародовал детали того, как американский президент Дональд Трамп пришел к решению нанести удары по объектам иранской ядерной программы, беспокоясь при этом о двух главных проблемах.

Американское военное руководство сообщило, что в операцию "Полуночный молот" против иранской ядерной программы было задействовано более 125 самолетов.

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