В США показали кадры возвращения стелс-самолетов B-2, сбросивших бомбы на Иран

Стратегическое командование США обнародовало кадры возвращения на базу в Миссури бомбардировщиков-невидимок B-2, которые сбросили мощные бомбы на иранские ядерные объекты.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Накануне B-2 приняли участие в широкомасштабной операции с использованием маневров и приманок, целью которой было нанести сокрушительный удар по ядерной программе Ирана. После 36-часовой миссии они вернулись на базу единственного военного подразделения США, эксплуатирующего бомбардировщики B-2.

.@USAirForce B-2 Spirit bombers recently returned safely to Whiteman AFB, Mo., after a successful 36-hour mission to the @CENTCOM area of responsibility.#USSTRATCOM warfighters are committed to delivering #PeaceThroughStrength #AnytimeAnywhere.@DeptOfDefense | @AFGlobalStrike pic.twitter.com/6idyhmR2sw