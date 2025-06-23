У Брюсселі розраховують на особисту присутність Зеленського на саміті ЄС 26 червня

У Брюсселі очікують, що президент України особисто приїде на засідання Європейської ради 26 червня, щоб взяти участь у обговоренні українського питання.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС, обізнаний в процесах підготовки до Європейської ради 26-27 червня.

Зеленський може приїхати в Брюссель для участі у засіданні Європейської Ради, повідомив "ЄвроПравді" європейський чиновник.

"Ми очікуємо, що президент Зеленський приїде. Ми щодня підтримуємо зв'язок з його командою, і є ознаки того, що він приїде", – заявив високопосадовець ЄС.

Він додав, що команда Зеленського також у спілкуванні з організаторами заходу "зазначила, що його порядок денний завжди складний".

"Я не стверджую на 100%, але ми очікуємо, що він приїде. І ми сподіваємося, що він приїде", – розповів співрозмовник "Європейської правди".

Планується, що саміт ЄС готує "потужний" документ щодо перемовин про вступ України, який не підпише Угорщина.

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що у четвер, 26 червня, Зеленський поїде до Страсбурга на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Також Зеленський буде особисто присутнім на саміті НАТО у Гаазі 24-25 червня.