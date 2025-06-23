В Брюсселе рассчитывают на личное присутствие Зеленского на саммите ЕС 26 июня

В Брюсселе ожидают, что президент Украины лично приедет на заседание Европейского совета 26 июня, чтобы принять участие в обсуждении украинского вопроса.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, осведомленный в процессах подготовки к Европейскому совету 26-27 июня.

Зеленский может приехать в Брюссель для участия в заседании Европейского Совета, сообщил "ЕвроПравде" европейский чиновник.

"Мы ожидаем, что президент Зеленский приедет. Мы ежедневно поддерживаем связь с его командой, и есть признаки того, что он приедет", – заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

Он добавил, что команда Зеленского также в общении с организаторами мероприятия "отметила, что его повестка дня всегда сложная".

"Я не утверждаю на 100%, но мы ожидаем, что он приедет. И мы надеемся, что он приедет", – рассказал собеседник „Европейской правды".

Планируется, что саммит ЕС готовит "мощный" документ по переговорам о вступлении Украины, который не подпишет Венгрия.

Ранее "Европейская правда" сообщала, что в четверг, 26 июня, Зеленский поедет в Страсбург на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Также Зеленский будет лично присутствовать на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня.