В Германии беспокоятся за американские базы после ударов США по Ирану

В Германии считают, что после ударов США по ядерным объектам Ирана уровень угрозы для американских военных баз на Ближнем Востоке возрос.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава канцелярии Фридриха Мерца Торстен Фрай, которого цитирует DW.

По словам немецкого чиновника, воскресная атака США изменила ситуацию с безопасностью.

"Абстрактная угроза, без сомнения, возросла после событий последних часов. Я считаю, что мы должны это принять и быть готовыми к этому", – сказал Фрай.

Он добавил, что немецкие силовые структуры делают все возможное для защиты американских объектов в стране.

Охрана еврейских и израильских учреждений была усилена после атак Израиля на Иран 13 июня.

"Мы стоим на стороне США и Израиля", – подчеркнул Фрай.

Как известно, в ночь на 22 июня США реализовали операцию против Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" с участием более 125 самолетов, в том числе – семи стелс-бомбардировщиков B2.

Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что в результате операции ядерные амбиции Ирана были уничтожены.

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