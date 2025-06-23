МЗС України та Франції домовилися працювати над посиленням України у сфері ППО

Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся у Брюсселі зі своїм французьким колегою Жаном-Ноелем Барро: вони домовилися працювати над посиленням потужностей України у сфері ППО.

Про це український міністр повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

У понеділок, 23 червня, Сибіга та Барро провели зустріч у Брюсселі.

Під час зустрічі Сибіга наголосив на нагальній потребі додатково посилити спроможність України у сфері протиповітряної оборони.

"Домовилися працювати над цим разом", – запевнив він.

Також міністри скоординували ініціативи в рамках міжнародних організацій і домовилися про посилення дипломатичних зусиль для просування миру.

Зазначимо, у ніч проти 23 червня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київ. У різних районах столиці пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, станцію метро та інші об’єкти. За даними Міністерства внутрішніх справ, у Києві в цілому, крім сімох загиблих, поранено понад 30 людей.

Нещодавно президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Норвегії Торе О. Сандвіком, на якій вони обговорили інвестиції у далекобійну зброю.