Міністр оборони Норвегії обговорив із Зеленським інвестиції у далекобійну зброю

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Норвегії Торе О. Сандвіком, який прибув в Україну з першим візитом після призначення на посаду в лютому.

Про це повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

Зеленський подякував норвезькому уряду за вагому військову підтримку, яка цього року збільшена до 7 млрд доларів. Зеленський наголосив: Україна розраховує, що такий рівень допомоги збережеться й наступного року.

Зеленський і Торе О. Сандвік говорили про інвестиції у виробництво української зброї, зокрема безпілотників і ракет великої дальності, а також про масштабування спільного оборонного виробництва.

Серед інших важливих питань – посилення ППО та зміцнення бойової авіації. Президент подякував Норвегії за надання винищувачів F-16.

Також глава держави відзначив важливість постачання систем NASAMS і ракет до них для захисту цивільної інфраструктури від російського терору.

Зеленський висловив вдячність Норвегії за енергетичну підтримку України взимку та виділення коштів на закупівлю імпортного газу.

Міністр оборони Норвегії запевнив у продовженні підтримки України й наголосив на тому, що важливо розвивати оборонні спроможності обох держав.

Нагадаємо, Норвегія та Україна спільно проводять навчання операторів безпілотників у Тренделазі в межах операції Gungne.

З квітня 2025 року Норвегія офіційно приєдналась до "коаліції дронів" для України.