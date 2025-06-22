Міністр оборони Норвегії обговорив із Зеленським інвестиції у далекобійну зброю
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Норвегії Торе О. Сандвіком, який прибув в Україну з першим візитом після призначення на посаду в лютому.
Про це повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".
Зеленський подякував норвезькому уряду за вагому військову підтримку, яка цього року збільшена до 7 млрд доларів. Зеленський наголосив: Україна розраховує, що такий рівень допомоги збережеться й наступного року.
Зеленський і Торе О. Сандвік говорили про інвестиції у виробництво української зброї, зокрема безпілотників і ракет великої дальності, а також про масштабування спільного оборонного виробництва.
Серед інших важливих питань – посилення ППО та зміцнення бойової авіації. Президент подякував Норвегії за надання винищувачів F-16.
Також глава держави відзначив важливість постачання систем NASAMS і ракет до них для захисту цивільної інфраструктури від російського терору.
Зеленський висловив вдячність Норвегії за енергетичну підтримку України взимку та виділення коштів на закупівлю імпортного газу.
Міністр оборони Норвегії запевнив у продовженні підтримки України й наголосив на тому, що важливо розвивати оборонні спроможності обох держав.
Нагадаємо, Норвегія та Україна спільно проводять навчання операторів безпілотників у Тренделазі в межах операції Gungne.
З квітня 2025 року Норвегія офіційно приєдналась до "коаліції дронів" для України.