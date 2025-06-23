МИД Украины и Франции договорились работать над усилением Украины в сфере ПВО
Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига встретился в Брюсселе со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро: они договорились работать над усилением мощностей Украины в сфере ПВО.
Об этом украинский министр сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".
В понедельник, 23 июня, Сибига и Барро провели встречу в Брюсселе.
Во время встречи Сибига отметил насущную необходимость дополнительно усилить способность Украины в сфере противовоздушной обороны.
"Договорились работать над этим вместе", – заверил он.
Также министры скоординировали инициативы в рамках международных организаций и договорились об усилении дипломатических усилий для продвижения мира.
Отметим, в ночь на 23 июня российские войска совершили очередную массированную атаку на Киев. В разных районах столицы повреждены жилые дома, бизнес-центр, станция метро и другие объекты. По данным Министерства внутренних дел, в Киеве в целом, кроме семерых погибших, ранены более 30 человек.
Недавно президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии Торе О. Сандвиком, на которой они обсудили инвестиции в дальнобойное оружие.