МИД Украины и Франции договорились работать над усилением Украины в сфере ПВО

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига встретился в Брюсселе со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро: они договорились работать над усилением мощностей Украины в сфере ПВО.

Об этом украинский министр сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

В понедельник, 23 июня, Сибига и Барро провели встречу в Брюсселе.

Во время встречи Сибига отметил насущную необходимость дополнительно усилить способность Украины в сфере противовоздушной обороны.

"Договорились работать над этим вместе", – заверил он.

Также министры скоординировали инициативы в рамках международных организаций и договорились об усилении дипломатических усилий для продвижения мира.

Отметим, в ночь на 23 июня российские войска совершили очередную массированную атаку на Киев. В разных районах столицы повреждены жилые дома, бизнес-центр, станция метро и другие объекты. По данным Министерства внутренних дел, в Киеве в целом, кроме семерых погибших, ранены более 30 человек.

Недавно президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии Торе О. Сандвиком, на которой они обсудили инвестиции в дальнобойное оружие.