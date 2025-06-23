У ПАРЄ повідомили про зміну дати візиту Зеленського

Президент Володимир Зеленський виступить перед Парламентською асамблеєю Ради Європи у середу, 25 червня, а не у четвер, як очікувалося раніше.

Про це заявив президент ПАРЄ Теодорос Русопулос, пише "Європейська правда".

У понеділок, 23 червня, Русопулос оголосив, що, за останньою інформацією, Зеленський виступить перед Асамблеєю в середу, 25 червня, ввечері.

"Цього тижня ми будемо раді вітати президента України Володимира Зеленського, який, за останньою інформацією, виступить перед нашою асамблеєю в середу ввечері", – сказав Русопулос.

Він додав, що наприкінці своєї промови Зеленський відповість на запитання членів Асамблеї. Президент ПАРЄ назвав це "знаком демократичної взаємодії та взаємної поваги".

У Страсбурзі "Європейській правді" повідомили, що йдеться про особистий приїзд Зеленського, не про виступ по відеозв'язку.

Зазначимо, раніше очікувалося, що Зеленський прибуде до Франції у четвер, 26 червня.

Як повідомляла "Європейська правда", Зеленський має намір бути особисто присутнім на саміті НАТО у Гаазі 24-25 червня.

Але на тлі все меншої зацікавленості президента США Дональда Трампа у вирішенні війни в Україні деякі українські посадовці, за даними ЗМІ, сумніваються в доцільності візиту президента Зеленського на саміт НАТО.

Зауважимо, що програма цьогорічного саміту НАТО була навмисне скорочена, аби підлаштуватись під президента США Дональда Трампа.