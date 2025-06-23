В ПАСЕ сообщили об изменении даты визита Зеленского

Президент Владимир Зеленский выступит перед Парламентской ассамблеей Совета Европы в среду, 25 июня, а не в четверг, как ожидалось ранее.

Об этом заявил президент ПАСЕ Теодорос Русопулос, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 23 июня, Русопулос объявил, что, по последней информации, Зеленский выступит перед Ассамблеей в среду, 25 июня, вечером.

"На этой неделе мы будем рады приветствовать президента Украины Владимира Зеленского, который, по последней информации, выступит перед нашей ассамблеей в среду вечером", – сказал Русопулос.

Он добавил, что в конце своей речи Зеленский ответит на вопросы членов Ассамблеи. Президент ПАСЕ назвал это "знаком демократического взаимодействия и взаимного уважения".

В Страсбурге "Европейской правде" сообщили, что речь идет о личном приезде Зеленского, а не о выступлении по видеосвязи.

Отметим, ранее ожидалось, что Зеленский прибудет во Францию в четверг, 26 июня.

Как сообщала "Европейская правда", Зеленский намерен лично присутствовать на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня.

Но на фоне все меньшей заинтересованности президента США Дональда Трампа в решении войны в Украине некоторые украинские чиновники, по данным СМИ, сомневаются в целесообразности визита президента Зеленского на саммит НАТО.

Заметим, что программа нынешнего саммита НАТО была намеренно сокращена, чтобы подстроиться под президента США Дональда Трампа.