Генсек НАТО заперечив, що Іспанія матиме винятки з цілей оборонних витрат

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте стверджує, що вимога щодо збільшення оборонних витрат рівною мірою стосуватиметься всіх членів Альянсу.

Про це він сказав на пресконференції в Гаазі перед початком саміту НАТО в понеділок, передає "Європейська правда".

У Рютте спитали, як НАТО може гарантувати зростання оборонних витрат країн-членів на тлі вимог, які висувала Іспанія.

"НАТО не дає можливостей відмовитись від певних зобовʼязань (opt-outs), і НАТО не відомо про закулісні домовленості. Це що стосується конкретного питання про Іспанію", – наголосив генсек.

Він водночас визнав, що союзники повинні виявити гнучкість, аби визначити, як виконати зобов'язання НАТО щодо витрат на оборону.

"Головна зміна порівняно з обіцянкою саміту в Уельсі в 2014 році полягає в тому, що будуть щорічні звіти про витрати країн, будуть регулярні огляди того, що відбувається", – перелічив Рютте.

Раніше Іспанія публічно виступила проти плану Альянсу збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП і повʼязані з обороною видатки – до 1,5% ВВП.

У відповіді генсека НАТО іспанському премʼєру Педро Санчесу зазначено, що угода, яка буде ухвалена на майбутньому саміті НАТО, "надасть Іспанії гнучкість у визначенні власного суверенного шляху" для досягнення цільового рівня витрат на оборону.

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