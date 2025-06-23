У Литві заявили, що декларація саміту НАТО не передбачатиме винятків на тлі вимог Іспанії

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що декларація саміту НАТО не містить жодних винятків на тлі повідомлень про те, що Іспанія може бути звільнена від зобов'язання щодо 5% військових витрат.

Про це вона сказала під час спілкування із журналістами у понеділок, 23 червня, цитує литовський суспільний мовник LRT, пише "Європейська правда".

Шакалієне заявила, що не бачить жодних винятків у декларації саміту НАТО.

Її коментарі з'явилися після повідомлень про те, що напередодні саміту, який відбудеться цього тижня, країни-члени НАТО домовилися про зобов'язання збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, за винятком Іспанії.

Кілька дипломатів заявили в неділю, 22 червня, що за угодою, яка, як очікується, буде оголошена на саміті НАТО в Гаазі, союзники зобов'язуються виділити 3,5% ВВП на основні військові потреби і додаткові 1,5% на більш широкі витрати, пов'язані з безпекою, протягом наступного десятиліття.

"Схоже, що угода буде укладена, але я вважаю за краще почекати, поки все відбудеться, а потім підтвердити результат", – сказала вона.

Шакалієне наголосила на важливості того, аби НАТО "надіслав єдиний, узгоджений стратегічний сигнал про те, що значне і швидке збільшення витрат на оборону є пріоритетом".

Однак міністерка також зазначила, що члени НАТО мають різні погляди на терміни досягнення цього рівня витрат.

"Литва вважає, що 2030 рік є крайнім терміном для досягнення цієї мети. Інші країни мають іншу думку, але ми будемо й надалі твердо відстоювати свою позицію", – додала вона.

Іспанія цього тижня публічно виступила проти плану Альянсу збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП і повʼязані з обороною видатки – до 1,5% ВВП.

У відповідь на це американський президент Дональд Трамп заявив, що "НАТО повинен розібратися" з країною.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше надіслав лист генеральному секретарю НАТО Марку Рютте з проханням розглянути "гнучкішу формулу" оборонних витрат.

А 23 червня Санчес опублікував відповідь Рютте на свій лист, в якому він закликав розглянути "гнучкішу формулу" оборонних витрат.

У листі зазначено, що угода, яка буде ухвалена на майбутньому саміті НАТО, "надасть Іспанії гнучкість у визначенні власного суверенного шляху" для досягнення цільового рівня витрат на оборону, а також у поданні власних річних планів.