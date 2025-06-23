Винищувачі НАТО кілька разів супроводжували літаки РФ минулого тижня

Минулого тижня винищувачі, які виконували завдання з патрулювання повітряного простору НАТО в країнах Балтії, сім разів злітали для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.

Про це повідомило в понеділок, 23 червня, Міністерство оборони Литви, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Як розповіли у Міноборони країни, 16 червня винищувачі супроводжували російський розвідувальний літак Су-24 та винищувач Су-30, а наступного дня – літак пошуку підводних човнів Ту-142 і два винищувачі Су-30.

18 червня літаки НАТО знову злетіли для ідентифікації літака Ту-214, двох винищувачів Су-27 і двох Су-30.

Наступного дня винищувачі НАТО патрулювали міжнародний повітряний простір, а 20 червня супроводжували російський розвідувальний літак Іл-20.

Російські літаки здебільшого літали без увімкнених радіолокаційних відповідачів, без планів польоту, іноді підтримували радіозв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом, іноді ні.

Наприкінці травня писали, що Фінляндія проводить розслідування у звʼязку з можливим порушенням її повітряного простору двома військовими літаками Росії.

На початку червня два російські розвідувальні літаки були перехоплені британськими винищувачами, що базуються в Польщі, а перед тим – винищувачі, які виконують місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, тричі піднімалися в повітря, щоб ідентифікувати і супроводити російські літаки, які порушили правила польотів.