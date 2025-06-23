Истребители НАТО несколько раз сопровождали самолеты РФ на прошлой неделе

На прошлой неделе истребители, выполнявшие задачи по патрулированию воздушного пространства НАТО в странах Балтии, семь раз взлетали для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов.

Об этом сообщило в понедельник, 23 июня, Министерство обороны Литвы, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Как рассказали в Минобороны страны, 16 июня истребители сопровождали российский разведывательный самолет Су-24 и истребитель Су-30, а на следующий день – самолет поиска подводных лодок Ту-142 и два истребителя Су-30.

18 июня самолеты НАТО снова взлетели для идентификации самолета Ту-214, двух истребителей Су-27 и двух Су-30.

На следующий день истребители НАТО патрулировали международное воздушное пространство, а 20 июня сопровождали российский разведывательный самолет Ил-20.

Российские самолеты в основном летали без включенных радиолокационных ответчиков, без планов полета, иногда поддерживали радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением, иногда нет.

В конце мая писали, что Финляндия проводит расследование в связи с возможным нарушением ее воздушного пространства двумя военными самолетами России.

В начале июня два российских разведывательных самолета были перехвачены британскими истребителями, базирующимися в Польше, а перед этим – истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, трижды поднимались в воздух, чтобы идентифицировать и сопроводить российские самолеты, нарушившие правила полетов.