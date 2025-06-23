Греція розгорне два фрегати біля Лівії, щоб запобігти прибуттю мігрантів

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна розгорне два фрегати біля територіальних вод Лівії, щоб запобігти прибуття мігрантів.

Його слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У понеділок, 23 червня, Міцотакіс заявив, що його країна розгорне два фрегати та ще одне судно біля територіальних вод Лівії, щоб запобігти прибуття мігрантів на південні острови Крит і Гавдос.

Міцотакіс не уточнив роль суден і не пояснив, що вони будуть робити, але зазначив, що цей крок буде скоординований з лівійською владою та іншими європейськими силами, що діють у цьому районі.

"Я попросив міністра оборони забезпечити розгортання кораблів грецького флоту біля територіальних вод Лівії, щоб превентивно дати зрозуміти, що контрабандисти не будуть розпоряджатися тим, хто в'їжджає до нашої країни", – сказав він.

Агентству повідомили два анонімні співрозмовники, що три кораблі, включаючи судно підтримки, залишать Грецію в найближчі дні.

Останніми роками Греція спостерігає зростання кількості прибулих з Лівії, серед яких громадяни Судану, які втікають з Єгипту, а також громадяни Єгипту та Бангладеш. Афіни та Каїр обговорюють питання різкого зростання міграційних потоків.

Нещодавно писали, що Греція може втратити фінансування від Frontex, оскільки прикордонне агентство ЄС розслідує 12 відкритих справ про потенційні порушення прав людини мігрантів на її кордонах, що є найбільшою кількістю розслідувань, які ведуться щодо країн-членів.

А наприкінці квітня грецька берегова охорона знайшла тіла двох жінок, а також понад три десятки інших мігрантів на крихітному острові Фармаконісі в Егейському морі.