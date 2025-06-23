Греция развернет два фрегата у берегов Ливии, чтобы предотвратить прибытие мигрантов

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна развернет два фрегата у территориальных вод Ливии, чтобы предотвратить прибытие мигрантов.

Его слова цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 23 июня, Мицотакис заявил, что его страна развернет два фрегата и еще одно судно у территориальных вод Ливии, чтобы предотвратить прибытие мигрантов на южные острова Крит и Гавдос.

Мицотакис не уточнил роль судов и не объяснил, что они будут делать, но отметил, что этот шаг будет скоординирован с ливийскими властями и другими европейскими силами, действующими в этом районе.

"Я попросил министра обороны обеспечить развертывание кораблей греческого флота у территориальных вод Ливии, чтобы превентивно дать понять, что контрабандисты не будут распоряжаться теми, кто въезжает в нашу страну", – сказал он.

Агентству сообщили два анонимных собеседника, что три корабля, включая судно поддержки, покинут Грецию в ближайшие дни.

В последние годы Греция наблюдает рост количества прибывших из Ливии, среди которых граждане Судана, бежавшие из Египта, а также граждане Египта и Бангладеш. Афины и Каир обсуждают вопрос резкого роста миграционных потоков.

Недавно писали, что Греция может потерять финансирование от Frontex, поскольку пограничное агентство ЕС расследует 12 открытых дел о потенциальных нарушениях прав человека мигрантов на ее границах, что является наибольшим количеством расследований, которые ведутся в отношении стран-членов.

А в конце апреля греческая береговая охрана нашла тела двух женщин, а также более трех десятков других мигрантов на крошечном острове Фармакониси в Эгейском море.