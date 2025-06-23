У Польщі прокоментували заяву СБУ про спробу замаху на Зеленського у Жешуві

У Польщі підтвердили затримання ще у квітні 2024 року чоловіка, причетного до планування замаху на президента України Володимира Зеленського в аеропорту Жешува.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Раніше у понеділок голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів журналістам деталі запланованого замаху на Зеленського в Польщі, який мав скоїти військовий пенсіонер-поляк.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Семоняк у відповідь на це зазначив, що йдеться про польського громадянина Павела К, затриманого ще у квітні 2024 року.

"Справа про запобігання підготовці замаху на президента України мала місце у квітні 2024 року і закінчилася затриманням Агентством національної безпеки та арештом громадянина Польщі, який мав такі плани і намагався налагодити співпрацю з російськими спецслужбами", – заявив Семоняк.

Він додав, що 19 травня 2025 року "до суду було направлено обвинувальний акт у його справі".

Водночас неформально представники польських спецслужб у розмові з RMF FM стверджують, що фактичної спроби замаху в Жешуві не було – йдеться, ймовірно, про ранні плани, підготовлені в Москві.

За даними польської прокуратури, завдання Павела К. полягали у зборі та наданні інформації про безпеку в аеропорту Жешув-Ясьонка на південному сході Польщі.

Дії, в яких звинувачують Павла К., караються позбавленням волі на строк до 8 років.