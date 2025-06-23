В Польше прокомментировали заявление СБУ о покушении на Зеленского в Жешуве

В Польше подтвердили задержание еще в апреле 2024 года мужчины, причастного к планированию покушения на президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Жешува.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Ранее в понедельник глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал журналистам подробности запланированного покушения на Зеленского в Польше, которое должен был совершить военный пенсионер-поляк.

Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк в ответ на это отметил, что речь идет о польском гражданине Павле К., задержанном еще в апреле 2024 года.

"Дело о предотвращении подготовки покушения на президента Украины имело место в апреле 2024 года и закончилось задержанием Агентством национальной безопасности и арестом гражданина Польши, который имел такие планы и пытался наладить сотрудничество с российскими спецслужбами", – заявил Семоняк.

Он добавил, что 19 мая 2025 года "в суд было направлено обвинительный акт по его делу".

В то же время неформально представители польских спецслужб в разговоре с RMF FM утверждают, что фактической попытки покушения в Жешуве не было – речь идет, вероятно, о ранних планах, подготовленных в Москве.

По данным польской прокуратуры, задачи Павла К. заключались в сборе и предоставлении информации о безопасности в аэропорту Жешув-Ясьонка на юго-востоке Польши.

Действия, в которых обвиняют Павла К., наказываются лишением свободы на срок до 8 лет.