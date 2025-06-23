Суд в Угорщині скасував депортацію "українського шпигуна", який просився в Росію

Угорський суд задовольнив клопотання колишнього співробітника посольства Києва в Будапешті, якого викрили як "українського шпигуна", і скасував його депортацію в Україну

Про це повідомляє портал Blikk, пише "Європейська правда".

На початку травня Угорщина заявила про вислання "двох українських дипломатів", яких оголосила "шпигунами" у відповідь на викриття Службою безпеки України двох агентів угорської розвідки на Закарпатті.

Один із них, Сергій Александров, оскаржив вислання в суді. Його адвокат Габор Сюч стверджував, що чоловік хотів виїхати не до України, а до Росії, бо має і російське громадянство як уродженець окупованого Криму.

У заяві на отримання посвідки на проживання в листопаді 2024 року Александров вказав Україну як свою батьківщину. Адвокат заявив, що в анкеті не було поля для вказання іншого громадянства, тому чоловік і не заявив про можливість виїзду в Росію.

"Суддя вважав, що не слід було негайно депортувати С. до України, а слід було дозволити йому добровільно виїхати до Росії", – зазначив Сюч у коментарі Blikk.

Нинішнє рішення суду означає, що депортацію Александрова в Україну скасували, і він зможе повернутись до Будапешта. Але йому загрожує провадження за порушення міграційного законодавства Угорщини.

Сам Александров, який, за даними Blikk, після вислання на початку травня виїхав до Закарпаття, відмовився говорити з журналістами.

Нагадаємо, викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини на Закарпатті 9 травня призвело до взаємного вислання двох дипломатів з Києва та Будапешта.

Також в Угорщині взяли під варту цивільного чоловіка, якого влада назвала "українським шпигуном".